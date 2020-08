Schlägt eine Schweiger-Komödie große Stars wie Daniel Craig oder JLaw?

Film-Check

Keine Free-TV-Premiere und alte Schinken im Blockbuster-Battle am Sonntagabend, Innovation sieht anders aus. Funfact: ProSieben und Sat.1 schicken mit «Logan Lucky» und «Honig im Kopf» sogar exakt dieselben Streifen ins Rennen wie vor gut einem Jahr am 28. Juli 2019.

«Passengers», 20.15 Uhr, RTL

«Honig im Kopf», 20.15 Uhr, Sat.1

«Logan Lucky», ProSieben, 20.15 Uhr

Um einen Planeten neu zu besiedeln, werden tausende Menschen per Raumschiff auf eine galaktische Reise geschickt. Aufgrund einer Fehlfunktion wird Jim jedoch zu früh aus dem künstlichen Tiefschlaf geweckt und versucht sich fortan mit der Einsamkeit auf dem Schiff zu arrangieren. Nach einem Jahr der kompletten Isolation, trifft er eine fatale Entscheidung und holt die hübsche Passagierin Aurora aus dem Hyperschlaf. Jennifer Lawrence und Chris Pratt spielen mit. Dieter Hallervorden macht sich mit Emma Schweiger aus dem Staub: Als Tildas Opa Amandus wegen seiner Alzheimer-Erkrankung in ein Heim ziehen muss, da ihre Eltern Niko und Sarah ihn nicht zu Hause versorgen wollen, entführt die Zehnjährige den alten Mann kurzerhand. Denn sie weiß von seinem größten Wunsch: Noch einmal Venedig sehen, die Stadt, in der Amandus seine inzwischen verstorbene große Liebe kennengelernt hat. Die beiden brechen zu einer außergewöhnlichen Reise auf. Hier geht’s zu unserer Kino-Kritik Adam Driver, Channing Tatum und Daniel Craig schmieden den perfekten Coup: Die Brüder Jimmy und Clyde Logan sind Loser. Um auch mal auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen, planen sie einen beispiellosen Raubüberfall. Da sie selbst davon überhaupt nichts verstehen, holen sie sich noch einiges an Verstärkung. Können die zwei absoluten Nieten mit ihren Mitstreitern den perfekten Coup durchziehen? Unsere Kritik zum hochkarätig besetzten Film gibt's hier Til Schweigers «Honig im Kopf» liefert an diesem Abend das perfekte Gesamtpaket und bringt alles für einen gemütlichen Fernsehabend mit. Auch wenn das US-Remake an den Kassen ein Flop war, zählt die Komödie trotzdem zu den erfolgreichsten deutschen Filmen. An einem wenig innovativen Sonntagabend der Privatsender ohne Free-TV-Premiere reicht das für unsere Empfehlung im “Blockbuster-Battle”.