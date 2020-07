HBO entwickelt Impfstoff-Drama

US-Fernsehen

Hinter den Kulissen ist Adam McKay für das Projekt verantwortlich.

Der Produzent von «Succession», Adam McKay, entwickelt für den Pay-TV-Sender HBO ein COVID-19-Drama, das sich um die Suche nach einem geeigneten Impfstoff drehen soll. Die geplante Miniserie basiert auf „The First Shot“ von Brendan Borrell. Es erzählt die Geschichte des globalen Coronavirus-Impfstoffwettlaufs, verfolgt die beteiligten Unternehmen, die involvierten Einzelpersonen, die bei diesem Unterfangen zu beachtende Wissenschaft, und die Politik dahinter.McKay wird zusammen mit Tod Schulman die Produktion leiten, Borrell wird als ausführender Produzent fungieren. McKay gründete die neue Hyperojects im vergangenen Jahr als er einen Fünf-Jahres-Vertrag mit HBO unterzeichnet. Der erfahrene Fernsehmacher hat mehrere Projekte in der Pipeline, unter anderem eine Serie über die Los Angeles Lakers in den 80er Jahren, eine Jeffrey-Epstein-Miniserie und eine Serienadaption von «Parasite» Für HBO Max entwickelt er eine Anthologie-Serie über den Klimawandel. Borrell ist ein in Los Angeles ansässiger Journalist, dessen Artikel in The Atlantic, Bloomberg Businesweek, National Geographic , The New Times und Outsite erschienen sind.