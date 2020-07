Primetime-Check

Wie startete die neue Sendung «Rosins Restaurants – Jetzt erst recht!»? Punktete Sat.1 mit dem «Lincoln Rhyme»-Finale?

verbuchte im Ersten 4,38 Millionen Zuschauer und fuhr 17,4 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte man sich unterdurchschnittliche 6,1 Prozent. Ab 21.45 Uhr versammelten die Info-Formateund2,46 sowie 2,23 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 10,4 und 11,0 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr die blaue Eins 4,6 und 8,2 Prozent Marktanteil ein.Unterdessen erreichteim ZDF 2,68 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent, mit demverbesserte man sich auf 3,43 Millionen und 14,5 Prozent. Beim jungen Publikum wuchs man von 6,4 auf 9,1 Prozent. Eine neue Ausgabe vonenttäuschte mit 1,27 Millionen Zuschauern und 7,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen belegte man mit 0,20 Millionen Zuschauern und 3,9 Prozent den letzten Platz in der Primetime.Miterreichte ProSieben nur 0,78 Millionen Zuschauer, die Rankingshow lag allerdings beim umworbenen Publikum mit 0,47 Millionen Zusehern vor Rosin. Während ProSieben unterdurchschnittliche 7,4 Prozent Marktanteil verbuchte, erreichte die Restaurant-Show überdurchschnittliche 5,5 Prozent (0,36 Millionen Umworbene). Allerdings hattenundeinen Haken: Die Programme waren die schwächsten Formate am Donnerstagabend mit lediglich 0,72 sowie 0,66 Millionen Zuschauer.versammelte lediglich 1,22 sowie 1,15 Millionen Fernsehzuschauer, die Wiederholungen sicherten sich mit 0,75 respektive 0,74 Millionen Umworbenen den Primetime-Sieg. Die Marktanteile lagen bei 11,7 und 10,9 Prozent, danach holte eine-Wiederholung immerhin 11,3 Prozent. Auf der Gewinnerseite war auch RTLZWEI mitund, denn die beiden Produktionen sicherten sich fantastische 9,0 und 9,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten 1,01 und 0,86 Millionen Menschen ein.Das Finale vonbrachte Sat.1 1,39 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe standen achteinhalb Prozent Marktanteil auf der Uhr. Mitundverbuchte der Sender 1,35 und 0,96 Millionen Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 7,8 und 7,0 Prozent Marktanteil ein. Bei VOX erzielten die Spielfilmeund1,44 sowie 0,92 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen ergatterte der Sender 9,1 und 7,3 Prozent Marktanteil.