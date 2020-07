Nach Gätjens «Die! Herz! Schlag! Show!» ist vor neuen «Simpsons»-Geschichten

TV-News

Außerdem ab August: Weitere Folgen «Speechless» und eine neue Kabel-Eins-Campingdoku.

Es stand sowieso unausgesprochen im Raum, dennoch wird es sicher einige-Fans beruhigen, dass diese Erwartung eingelaten wird: Die gelbe Familie aus Springfield wird Mitte August die Primetime von ProSieben zurückerobern. Am 3. August endet nämlich die erste Staffel der neuen Steven-Gätjen-Sendung, und eine Woche später gibt es am Montagabend ab 20.15 Uhr wieder frische Abenteuer von Homer, Marge, Lisa, Bart und Maggie zu sehen. ProSieben zeigt am 10. August sogleich zwei deutsche TV-Premieren, nämlich "Die Winter unseres monetarisierten Vergnügens" und "Der Mentor".Am Tag darauf übernimmtwieder die Dienstags-Primetime, wo derzeit «Wer sieht das denn?!» mit Ruth Moschner läuft. Die Rankingshow ist mit vier neuen Episoden eingeplant. Und schon am 8. August 2020 wird bei ProSieben die aktuell pausierende Free-TV-Premiere der Comedyseriefortgesetzt. Die ebenso quirlige, mit Popkulturreferenzen beladene wie gefühlvolle Serie wird immer samstags ab 9.20 Uhr in Doppelfolgen gezeigt.Am 9. August 2020 unterdessen startet die bereits angekündigte Kabel-Eins-Campingsendung. Immer sonntags wird darin ab 20.15 Uhr zwei Stunden lang über heimischen Campingurlaub berichtet. Gesammelt werden skurrile Ereignisse von deutschen Campingplätzen im Sommer 2020.