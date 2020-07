«Mütter machen Porno», Sat.1 macht solide Quoten

Quotennews

Etwas unterm Senderschnitt bei allen, etwas drüber bei den Jüngeren: «Mütter machen Porno» lief annehmbar. ProSieben holte derweil mit «9-1-1 Notruf L.A.» Quote.

Weitere Infos «Mütter machen Porno» wird produziert von Redseven Entertainment, einem Tochterunternehmen der Red Arrow Studio und ist eine Adaption des britischen Doku-Formats «Mums Make Porn» von Firecracker Films für Channel 4.

Der 'Tagesspiegel' war von ihr angetan, hier bei Quotenmeter.de kam sie schwach an : Die Sat.1-Dokumentation. In der Redseven-Entertainment-Produktion recherchieren Mütter in Sachen Pornografie und Erotik, um einen Porno zu produzieren, den sie besser finden als das, was sonst so im Internet zu finden ist. Damit ihre Kinder ein gesundes Bild von Sexualität vermittelt bekommen.Ab 20.15 Uhr erreichte das 1,23 Millionen Neugierige, darunter befanden sich 0,56 Millionen Umworbene. Damit brachte es «Mütter machen Porno» auf eine Gesamtsehbeteiligung in der Höhe von mäßigen 4,7 Prozent, während in der Zielgruppe gute 8,0 Prozent zustande kamen.ProSieben derweil zeigte ab 20.15 Uhr, was 1,24 Millionen Serienfans ansprach und sehr gute 4,8 Prozent Marktanteil generierte. 0,74 Millionen Werberelevante führten den Münchener Privatsender gen ebenfalls sehr gute 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.folgte ab 21.15 Uhr mit 1,02 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 0,55 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile lagen bei akzeptablen 3,9 und mäßigen 7,6 Prozent.