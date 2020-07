arte holt dänische Event-Krimiserie «Darkness» nach Deutschland

TV-News

Darüber hinaus setzt der Kultursender einen Spielfilm- und Doku-Schwerpunkt zum Thema Schule.

Im September gibt es wieder Seriennachschub für alle Fans kühler, düsterer Krimis aus dem Norden: Dann zeigt arte die dänische Serie. Die achtteilige Serie ist ab Donnerstag, den 10. September 2020, wöchentlich ab 21.45 Uhr in Doppelfolgen im linearen Fernsehen zu sehen oder alternativ vom 3. bis zum 10. September online via arte abrufbar.Die Serie eröffnet mit der Entführung der 17-jährigen Julie. Sechs Monate nach ihrem Verschwinden glaubt nur Jan Michelsen von der Kopenhagener Kriminalpolizei daran, dass sie noch lebt. Auf der Suche nach ihr stößt der Ermittler auf weitere Fälle, die dem Julies sehr ähnlich scheinen … Kenneth M. Christensen, Natalie Madueño, Signe Egholm Olsen und Tessa Hoder stehen vor der Kamera. Regie führte Carsten Myllerup.Im fiktionalen sowie im dokumentarischen Bereich setzt arte im September darüber hinaus einen Schwerpunkt und behandelt in mehreren Filmen das Thema Schule. Am Montag, den 7. September 2020, wird diese Programmreihe namenseröffnet, und zwar mit der 2003 ins Kino entlassenen Verfilmung von. Zu den weiteren Programmpunkten unter diesem Banner zählen unter anderem vier Folgen vonrund ums Lernen und Schulsysteme, die Doku(9.9., 21.45 Uhr) über eine Brennpunktschule in Lüttich sowieüber ein Anti-Radikalisierungsschulprojekt (9.9., 22.45 Uhr).