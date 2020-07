Zeitplan nicht zu halten: Disney+ muss «The Falcon and the Winter Soldier»-Start» verschieben

US-Fernsehen

Die Serie hätte eigentlich im August anlaufen sollen. Seit Corona stehen sämtliche Kameras aber still.

Es war zu erwarten: Der Streamingdienst Disney+ hat nun die Verschiebung der geplanten Seriebestätigt. Eigentlich sollte die Serie weltweit im August zum Dienst hinzustoßen. Der Zeitplan ist aber, wie Insidern schon seit einigen Wochen klar war, nicht zu halten. Seit dem massiven Coronaausbruch im März wurden die Dreharbeiten nicht wieder aufgenommen.Präzise Aussagen, wann der Start nun terminiert werden kann, sind daher schwer zu treffen. Für die Produktion ist Corona übrigens nicht der erste Zwischenfall. Bevor in Europa gedreht wurde, war die Crew in Puerto Rico stationiert. Auch dort mussten Szenen verschoben werden. Der Grund war ein Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richterskala.Wyatt Russell spielt eine der tragenden Rollen im Original von Disney+ , Anthony Mackie und Sebastian Stan spielen die titelgebenden, MCU-Fans bekannten Charaktere. Die Serie ist eine von mehreren aus dem Marvel Cinematic Universe, die für Disney+ in Planung sind: Zu den anderen gehören «Ms. Marvel», «Hawkeye», «Loki», «She-Hulk», «Moon Knight» und «WandaVision».