TV-Saison 20/21: TV Now sieht sich als Mainstreamer

TV-News

47.000 Programmstunden verspricht der Dienst in der kommenden Saison – darunter auch die neue «Verbotene Liebe» und elf fiktionale Serien.

TV Now will in der kommenden Saison vollends durchstarten: Der Streamingdienst spricht in seiner Programmitteilung für die nächste Saison von einem Angebot des Umfangs von 47.000 Programmstunden und nennt sich wegen seiner Ausrichtung mittlerweile selbst ‚Mainstreamer“. Zum Angebot der Fernsehsaison 20/21 werden demnach auch elf neue Serienprojekte gehören; on „Die Zeugen“ mit Alexandra Maria Lara und „Glauben“, der ersten Serie, bei der Ferdinand von Schirach die Drehbücher selbst geschrieben hat, , über „Mirella Schulze rettet die Welt“ von Ralf Husmann und „Tilo Neumann und das Universum“ mit Christoph Maria Herbst bis zu „Unter Freunden stirbt man nicht“ für TV Now und VOX mit Iris Berben, Heiner Lauterbach, Adele Neuhauser, Michael Wittenborn, Walter Sittler in den Hauptrollen ist für Serienjunkies jeden Genres etwas dabei. Die komplette Übersicht über alle Formate, die VOX schon Anfang dieses Jahres bestellt hat, gibt es hier. Einige Serien werden mit zeitlichem Verzug dann auch im linearen Fernsehen auf Sendern wie RTL oder VOX ausgewertet.Dazu kommen noch zwei Serienprojekte des Genres Young Adult; die Neuauflage von «Verbotene Liebe – Next Generation» ab Winter (wir berichteten) und der «GZSZ»-Ableger «Sunny – Wer bist du wirklich?».Mit «Just Tattoo Of Us» werden ab dem 3.8. in der neuen 6-teiligen Reality-Show – moderiert von den Reality-Stars Mike Heiter und Elena Miras – Kandidaten ein Tattoo für eine ihnen nahestehende Person aussuchen – egal welches und egal wo. Das Gegenüber hat kein Mitspracherecht, hat keine Ahnung, was ausgesucht wurde, kann keinen Rückzieher machen und – das Tattoo wird erst enthüllt, wenn es für immer auf der Haut verewigt ist. Ab dem 20.08.2020 öffnet TVNOW jetzt auch die Kinosäle für seine Abonnenten – mit großen Hollywood-Hits aus den beliebtesten Genres. Für große Gefühle, Spannung und beste Unterhaltung sorgen Komödien-Kracher (etwa «Brautalarm» oder «American Pie»), romantische Klassiker («Notting Hill» oder «Bridget Jones»), erfolgreiche Action-Filme und –Reihen («Mission Impossible», «Transporter») sowie große Abenteuer («Indiana Jones», «Lara Croft: Tomb Raider»).Im Factual-Bereich laufen in der neuen Season neue Folgen von «Paradise Hotel» (Staffel hat schon begonnen, «Prince Charming», «Like Me, I’m Famous» sowie die VIP-Variante von «Temptation Island».