«Dark» erobert die Streaming-Chartspitze

VOD-Charts

Die deutsche Mystery-Serie «Dark» ist die am häufigsten gestreamte Serie des Landes. Neu in den Charts: Die übernatürliche, actionreiche Serie «Warrior Nun».

Die Netflix-Seriebefindet sich im Aufwärtstrend: Die deutsche Mysteryserie mit Louis Hofmann, Dietrich Hollinderbäumer, Lisa Vicari und Lea van Acken brachte es in den vergangenen sieben Tagen auf 7,30 Millionen Bruttokontakte. Damit erobert sich «Dark» die Chartspitze der deutschen VOD-Charts. Vergangene Woche landete «Dark» noch mit 5,75 Millionen auf dem Silberrang. Auf dem befindet sich nunmehrmit 5,83 Millionen. Bronze holt sich in den aktuellen VOD-Charts die spanische Netflix-SeriealiasDer globale Netflix-Renner lockte in den zurückliegenden sieben Tagen brutto eine Reichweite von 3,37 Millionen Serienfans. Auch auf Rang vier befindet sich ein Format des Streamingdienstes:. Die bereits vor einem Jahr beendete Knastserie lockte 2,94 Millionen Menschen an die Mattscheiben. Ebenfalls auf dem vierten Rang: Der ABC-Studios-Dauerrenner, der es auch auf 2,94 Millionen Bruttokontakte brachte.Neu in den Top Ten: Die von Simon Barry erdachte Fantasy-Serie. Das Format mit Alba Baptista, Toya Turner, Thekla Reuten und Lorena Andrea bewegte 2,89 Millionen Menschen dazu, Netflix anzuschmeißen.aliasist dicht dahinter und kam auf 2,87 Millionen Interessenten. Den Rest der Top Ten runden(2,46 Mio.),alias(2,42 Mio.) und(ebenfalls 2,42 Mio.) ab.