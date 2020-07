«Gefragt  gejagt»: Quoten-Aufwind bei den Jüngeren

Quotennews

Bommes freut sich: «Gefragt – gejagt» holt die beste Quote beim jungen Publikum seit einem Monat.



Das temporeiche und durchaus auch anspruchsvolle Vorabend-Quizbewies am Donnerstag eine besonders hohe Zugkraft beim jüngeren Publikum: 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten ab 18 Uhr rein, das resultierte in tolle 8,9 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren. Das ist die höchste Quote in dieser Altersgruppe, die «Gefragt – gejagt» seit dem 17. Juni dieses Jahres eingefahren hat.2,46 Millionen Fernsehende wurden insgesamt gemessen, das führte Das Erste zu tollen 14,9 Prozent Marktanteil bei allen. Ab 18.50 Uhr schlossmit 1,85 Millionen Serienfans an, die Gesamtsehbeteiligung belief sich auf maue 8,6 Prozent. 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten wiederum 5,2 Prozent Marktanteil – ein ebenfalls maues Ergebnis.Im Anschluss folgtemit 1,28 Millionen Wissbegierigen. Das genügte bloß für ernüchternde 5,3 Prozent Marktanteil. 0,23 Millionen Jüngere resultierten in magere 4,0 Prozent. Sat.1 kam ab 18.55 Uhr derweil mitauf 0,97 Millionen Ratefüchse. Das entsprach mauen 4,3 Prozent bei allen. In der Zielgruppe wurden magere 5,0 Prozent notiert.