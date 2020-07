Rekordzahlen für «Achtung Abzocke»

Quotennews

So hohe Zielgruppenquoten winkten «Achtung Abzocke» am Donnerstagabend noch nie.

Dieses Jahr haben zahllose Menschen ihre Urlaubspläne aufgegeben – dennoch besteht offenbar großes Interesse daran, sich mit der Aufklärung von Urlaubsbetrügern auseinanderzusetzen. Denn am Donnerstagabend kam Kabel Eins mitauf herausragende 8,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – ein «Achtung Abzocke»-Rekordwert auf diesem Programmslot. 0,62 Millionen Neugierige im Alter von 14 bis 49 Jahren waren mit von der Partie.1,16 Millionen Fernsehende wurden insgesamt gemessen, somit brachte es Kabel Eins auf sehr gute 4,2 Prozent insgesamt. Ab 22.15 Uhr folgte dasmit 0,84 Millionen Wissbegierigen ab drei Jahren. Das bedeutete sehr gute 4,3 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,42 Millionen Werberelevante bedeuteten in der Zielgruppe unterdessen starke 7,5 Prozent.Das Erste unterdessen holte ab 20.15 Uhr mit dem5,39 Millionen Krimifans an die Mattscheiben. Das führte zu bärigen 19,0 Prozent Marktanteil bei allen. 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige bedeuteten für den Neunzigminüter wiederum gute 7,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.