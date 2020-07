Primetime-Check

Heute mit drei 20.15-Uhr-Formaten im First Run. Und: Mit welchen Werten startete «Dunja Hayali»?

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 52,7%

14-49: 57,6%

Drei Privatsender zeigten am Donnerstagabend um 20.15 Uhr frische Programmware – unter anderem Sat.1 mit dem US-Krimi. Eine Woche vor dem Staffel- und Serienfinale kam der Krimi auf starke 9,7 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. 1,66 Millionen Leute ab drei Jahren entschieden sich für das Format. Die von Dick Wolf kommende US-Seriekonnte da nicht mithalten. Diese Serie scheiterte mit 6,2 Prozent klar am Senderschnitt, im Gesamtmarkt sank die Reichweite auf 1,38 Millionen. Kabel Eins zeigte zum Primetime-Start eine neue-Folge; die mit 8,6 Prozent Marktanteil wahrlich glänzende Ergebnisse einfuhr. Die Bilder interessierten 1,16 Millionen Menschen. Zwei Stunden später punktete auch dasnoch; mit 0,84 Millionen Zuschauern und genau siebeneinhalb Prozent Marktanteil.Kabel Eins lag somit vor ProSieben, das seit Donnerstag und an diesem Tag auch in den nächsten Wochen die Rankingshowzeigt – das Staffeldebüt war angesichts von 7,6 Prozent Marktanteil aber nicht sonderlich gelungen. 0,84 Millionen Menschen schauten zu. Die RTL-Gruppe setzte auf Reruns. RTL etwa bot ab 20.15 Uhr zwei Wiederholungen der Dramedyan: 11,0 und 11,4 Prozent Marktanteil waren in der Zielgruppe die Folge. Immerhin sicherte man sich damit den ersten Primetimeplatz. Gesamt schauten 1,24 sowie 1,34 Millionen Leute zu.begeisterte ab kurz nach 22 Uhr noch 11,0 Prozent der Werberelevanten.VOX erreichte 7,7 Prozent mit dem Spielfilm; 0,91 Millionen Menschen sahen den Streifen. RTLZWEI kam mitauf eben diese Reichweite und lag auch in der Zielgruppe auf fast identischem Niveau. Die Sozialreportage punktete mit 7,8 Prozent Marktanteil, war für den Münchner Sender demnach ein voller Erfolg.Alte Programmware boten Das Erste und das ZDF an. Im Ersten bekamen die Zuschauer nach der «Tagesschau» einenserviert, der mit 5,39 Millionen Fans die beste Reichweite des Abends generierte. 19,0 Prozent Marktanteil waren die Folge im Gesamtmarkt, 7,2 Prozent wurden bei den Jungen gemessen. Auf 3,44 Millionen kam ab 21.45 Uhr das Magazin(13,2% bei den Zuschauern ab drei Jahren). Der in Mainz ansässige Sender ZDF erreichte mit dem Filmab 20.15 Uhr 3,57 Millionen Zuschauer insgesamt (12,6%). Die neue Staffel von(22.15 Uhr) erreichte nur 1,63 Millionen Zuschauer. Mit 8,3 Prozent Marktanteil insgesamt bestand deutlich Luft nach oben.