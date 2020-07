E! Entertainment: Jason Kennedy interviewt Hollywood-Stars

TV-News

Neben Stars wie Chris Pratt und Janet Jackson schauen auch Reality-Persönlichkeiten wie Khloé Kardashian vorbei.

Der Spartensender E! Entertainment bringt eine US-Interviewsendung ins deutsche Fernsehen: Ab Ende September zeigt der Kanalmit Moderator Jason Kennedy. Darin besucht er bekannte amerikanische Persönlichkeiten wie Chris Pratt, Janet Jackson, oder Khloé Kardashian. Sie reden über ihre Karriere, ihr Privatleben und über Geheimnisse, die nicht länger geheim bleiben sollen. Los geht es am 21. September 2020, ab dann steht immer Montag ab 22.45 Uhr auf E! Entertainment eine Folge auf dem Plan.Schon am 6. September 2020 geht auf dem Senderan den Start. In der rasanten, halbstündigen Countdown-Show geht es um die ungewöhnlichsten Geschichten, faszinierendsten Geheimnisse und die "geheimsten“ Fakten rund um Stars wie Brad Pitt, Rihanna, Jennifer Lopez oder Keanu Reeves.Das Format wird immer sonntags in Doppelfolgen gezeigt, und zwar ab 20.15 Uhr. Außerdem gehen die Dauerrenner(ab 13. September immer sonntags um 21.05 Uhr),(ab dem 28. September immer montags um 22.45 Uhr) und(ab 28. September, immer montags ab 22.45 Uhr) mit neuen Folgen weiter.