Simon Cowell kauft Sony Music-Firma

Wirtschaft

Mit dem Deal übernimmt er die Mehrheit an deren Produktionsfirma, die unter anderem «America’s Got Talent» produziert.

Der britische Erfolgsproduzent Simon Cowell hat in dieser Woche 75 Prozent an Sony Music Entertainment-Tochter Syco Holdings übernommen, die er nun in Syco Entertainment umbenannte. Die Firma produziert unter anderem die Shows «America’s Got Talent» und «The X Factor». Nach dem Einstieg von Cowell soll weiterhin aktiv mit Sony Music zusammen gearbeitet werden.„Wir alle haben einige unglaubliche Errungenschaften geteilt, und was wichtig ist, wir hatten viel Spaß“, sagte Cowell. „Ich will nicht sagen, dass es eine leichte Entscheidung war, aber manchmal muss man etwas, wofür man so leidenschaftlich ist, persönlich unterstützen. Ich habe immer geglaubt, dass es wichtig ist, sich neue Ziele zu setzen, um neue Ideen und Kreativität voranzutreiben, daher freue ich mich sehr darauf eine unabhängige und kreativ geführte Syco Entertainment zu führen.“Von der Castingshow «America’s Got Talent» gibt es über 76 lokale Versionen, Songs aus den Sendungen sind in 180 Ländern verfügbar. Seit 15 Jahren ist «America’s Got Talent» die Nummer eins unter den Sommershows der USA. «The X Factor» ist in mehr als 130 Ländern zu sehen. Cowell, der auch selbst in der Jury sitzt, brachte in den vergangenen Jahren One Direction, Camila Cabello, Leona Lewis, Little Mix, James Arthur und Susan Boyle heraus.