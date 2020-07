Tyra Banks übernimmt US-«Lets Dance»

US-Fernsehen

Die Moderatorin von «America’s Next Top Model» übernimmt die Show von Tom Bergeron und Erin Andrews.

Der TV-Sender ABC hat mit US-Model Tyra Banks eine erfahrende Moderatorin von Shows gefunden und für seine Erfolgsshow «Dancing with the Stars», die US-Version von «Let’s Dance», verpflichtet. Banks Verpflichtung wurde schon am Dienstag bekannt, nachdem die bisherigen Moderatoren Tom Bergeron und Erin Andrews die Show verlassen werden.„Ich war von Anfang an ein Fan von «DTWS». Der Spaß mischte sich mit wilden Emotionen, zu sehen, wie Prominente an ihren Komfortzonen vorbeisausten, die heißen Tanzauftritte… es hat mich immer in die Tage versetzt, als ich es auf dem Laufsteg um zehn Stuften aufdrehte“, sagte Banks, die auch als ausführende Produzentin auftritt. „Tom hat eine starke Show abgeliefert, und ich freue mich darauf, sein Vermächtnis fortzusetzen und meine Rolle als ausführende Produzentin und Moderatorin zu übernehmen.“Bereits im Herbst übernimmt Banks die Show, die viele Jahre lang «America’s Next Top Model» moderierte. Für zwei Jahre war sie Gastgeberin bei «America’s Got Talent» und zwischen 2005 und 2010 hatte sie ihre eigene Talkshow «The Tyra Banks Show», die mit zwei Emmy Awards ausgezeichnet wurde.