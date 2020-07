«SchleFaZ»-Sommerstaffel: Durch diese Filme werden sich Peter und Olli quälen

TV-News

Ab Mitte August wird bei Tele 5 wieder gelacht, genervt aufgestöhnt und getrunken: Peter Rütten und Oliver Kalkofe bestreiten eine neue Staffel «Die schlechtesten Filme aller Zeiten».

Die Pause zwischen der diesjährigen Frühlings- und der Sommerstaffel vonfällt nicht all zu lang aus: Bereits am 14. August kehrt das Tele-5-Kultformat mit sechs neuen Ausgaben zurück. Peter Rütten und Oliver Kalkofe hatten also nur wenige Wochen Zeit, damit sich ihre Nerven erholen konnten, ehe es mit dem Betrinken und Veralbern grausiger Streifen weitergeht. Die Sommerstaffel von «SchleFaZ» eröffnet laut 'Filmstarts' mit einem musikalischen Sci-Fi-Machwerk:mit Craig Sheffer und Pia Zadora. Der Film bescherte der Welt den Nummer-eins-Hit "When The Rain Begins To Fall" und handelt vom Wettkampf zwischen einer Schulband und Alien-Musikern.Am 21. August 2020 geht es, wie 'Filmstarts' vermeldet, mitweiter. Frank Agramas italienisch-amerikanischer Horrorfilm mit Brenda King und Ellen Faison war in Großbritannien vorübergehend verboten und zeigt die Jagd einer blutrünstigen Mumie nach ein paar Models und ihrem Fotografen. Am 28. August 2020 dagegen wird der frivole deutsche Kassenschlagerverballhornt.Am 4. September beißen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten dann durch den B-Movie-Klassiker, während am 11. Septemberrund um einen winzigen, außerirdischen Ordnungshüter ansteht. Sieben Tage später wird die Sommerstaffel mit dem berühmt-berüchtigten «He-Man»-Realfilmmit Frank Langella, Dolph Lundgren und Courtney Cox abgeschlossen. Wie eh und je wird jeder Film von einer eigens für die «SchleFaZ»-Fanbase entworfenen Cocktailempfehlung begleitet. Na dann: Prost!