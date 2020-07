CBS fördert ab 2021 People of Color

US-Fernsehen

Bereits innerhalb von zwei Jahren soll die Hälfte der Autoren aus unterrepräsentierten Gruppen bestehen.

Der TV-Sender CBS kündigte an, dass ab der kommenden Entwicklungsseason 2021/2022 rund die Hälfte des Drehbuch-Budgets an Projekte von Schwarzen, Indigenen und People of Color (BIPOC) gehen wird. Die Verantwortlich teilten mit, dass zum Start der nächsten Season vier von zehn Autorenstellen an BIPOC gehen. Bereits ein Jahr später soll die Hälfte der Autoren aus People of Color bestehen. Um keine Mitarbeiter vor die Straße zu setzen, sollen für die nächste Season mehr Autoren eingestellt werden.„Während in den vergangenen Jahren sowohl vor als auch hinter der Kamera stetige Fortschritte erzielt wurden, muss der Wandel schneller vonstattengehen, insbesondere bei den Autoren und Führungsrollen bei den Projekten“, sagte George Cheeks, der Präsident und Geschäftsführer der CBS Entertainment Group. „Als Sender mit dem Ehrgeiz, in dieser wichtigen Zeit ein Förderer und Vermittler des Wandels zu sein, werden diese neuen Initiativen dazu beitragen, die Bemühungen um eine Erweiterung des Storytellings zu Beschleunigungen und das CBS-Programm noch vielfältiger offener zu gestalten.“Unter dem ehemaligen CEO von CBS, Leslie Moonves, war das Unternehmen häufig dafür kritisiert worden, dass es in Bezug auf Vielfalt und Integration sowohl in seinen Sendern als auch in den Führungsetagen hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt. Im vergangenen Jahr klagte CBS-Geschäftsführerin Whitney Davis über das Problem der Weißen im Unternehmen.