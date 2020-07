RTL drückt auf die Tube: Showproduktion von «I can See Your Voice» startet im Juli

TV-News

Möglicherweise könnte die Sendung also noch im Sommer und vielleicht sogar vor dem ähnlichen «#FameMaker» von ProSieben anlaufen.

Schafft es RTL, ProSieben ein Schnippchen zu schlagen und seine Show «I can See Your Voice» vor der Konkurrenz zu starten? ProSieben arbeitet an einer ähnlichen Idee, «#FameMaker», ein Projekt von Stefan Raab. Gemein haben beide Sendungen, dass eine Jury Entertainer/Sänger bewerten muss, sie aber nur performen sieht und nicht hört. Es geht also um das Einschätzen der Gesangskünste auf Grundlage der Entertainer-Qualität.ProSieben plant eine Ausstrahlung seiner Show im Spätsommer, RTL könnte dem nun zuvorkommen. Nach Quotenmeter.de-Infos startet die Produktion von «I can See your Voice» schon am 29. Juli in den Kölner MMC-Studios. Einen TV-Sendetermin gibt es aber weiterhin nicht. Die Show wird mit Studiopublikum umgesetzt, es wird aber auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet.Unklar ist noch, wer für das Format als Moderator eingeplant ist und wer auf den Juryplätzen zu sehen ist.