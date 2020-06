TV-News

Grüße an Stefan Raab: RTL findet «The Masked Singer»-Gegenspieler

Manuel Weis von 30. Juni 2020, 15:01 Uhr

Es ist bekannt, dass RTL großes Interesse an den maskierten Sängern hatte, aber eben RTL den Zuschlag bekam. Jetzt ist RTL erneut in Südkorea fündig geworden; und bringt «I can See Your Voice» nach Deutschland.

Das Duell RTL und ProSieben, es geht in die nächste Runde. Man könnte sagen, Runde eins war der Schlagabtausch im Bieterwettstreit um das südkoreanische Format «The Masked Singer». Beide Sender hatten großes Interesse daran, dass Endemol Shine Germany die Show hierzulande für sie umsetzt. Durchgesetzt hat sich ProSieben und damit den größten Showhit der vergangenen Jahre gelandet. Nun ist RTL in Südkorea fündig geworden und bringt eine Show auf den Bildschirm, die einige Ähnlichkeiten zu einer weiteren kommenden ProSieben-Show hat:



RTLs neue Show «I can See Your Voice» soll derweil so ablaufen, wie der Kölner Sender am Dienstag mitteilt: Sieben Unbekannte auf einer Showbühne: Wer ist ein talentierter Sänger und wer ein hemmungsloser Schwindler ohne jegliche Gesangsqualität? In mehreren Spielrunden versuchen ein Musik-Star und sein Superfan mit Gespür und Menschenkenntnis sowie durch Hinweise die Spreu vom Weizen zu trennen. Ein fünfköpfiges Promi-Panel aus allen Bereichen der Entrainment-Branche rät mit und sorgt mit Tipps und lockeren Sprüchen für zusätzlichen Spaß. Runde für Runde verabschieden sich der Musik-Star und sein größter Fan von einem Kandidaten. Und jeder Abschied sorgt für ein Show-Highlight, denn auf der „Stage of Truth“ performt nun der Ausgeschiedene. Jetzt zeigt sich: Hat der Star einen Hochstapler mit schiefer Stimme ausgemacht oder einem großartigen Gesangstalent den Laufpass gegeben? Der Kandidat, der es bis ins Finale schafft, darf im Duett mit dem Musik-Star singen. Hier zeigt sich die harte Wahrheit: Goldkehlchen oder Katzenmusiker?



In Südkorea läuft vom Format inzwischen nach RTL-Angaben die siebte Staffel. Erfolgreiche Adaptionen gibt es auch in Thailand, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Philippinen, Kambodscha, China sowie in Bulgarien. Für 2020 ist die Musikshow ebenfalls in den USA geplant. In Deutschland kommt die Show von Tresor TV – man darf gespannt sein, ob

