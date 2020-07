«Lovecraft Country»: Abrams und Peels neuer Horror-Hit erstmal nur in OV bei Sky

TV-News

Die deutsche Fassung soll voraussichtlich im Oktober nachgereicht werden. In OV werden die Folgen parallel zur US-Ausstrahlung über Sky Ticket und Sky Q zur Verfügung gestellt.

Parallel zur US-Ausstrahlung erscheint im August bei Sky die neue Horror-Miniserie von «Get Out»-Regisseur Jordan Peele, allerdings vorerst nur in der englischen Originalfassung. In der Nacht vom 16. auf den 17. August beginnt die Ausstrahlung vonin den USA, über Sky Ticket und Sky Q wird die Miniserie parallel auch in Deutschland zur Verfügung gestellt. In zehn Teilen setzt sich die Geschichte, die auf dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff basiert, immer wöchentlich mit einer neuen Folge fort. Erst im Oktober soll voraussichtlich auch eine deutsche Fassung bereitgestellt werden. Im November soll dann die Ausstrahlung im klassischen TV wahlweise auf Deutsch oder im Original über Sky Atlantic HD folgen.Hinter «Lovecraft Country» stehen recht prominente Namen. Denn Horror-Experte Jordan Peele («Get Out») hat die Geschichte über den Rassismus in den USA der 1950er-Jahre gepaart mit Horror und schwarzem Humor zusammen mit «Lost»-Macher J.J. Abrams, der in seiner Filmografie auch zwei «Star Wars»-Filme vorweisen kann, entworfen und produziert. Gemeinsam mit Romanautor Matt Ruff und Misha Green («Sons of Anarchy») schrieb Peele das Drehbuch.In «Lovecraft Country» begibt sich Atticus Freeman (Jonathan Majors) mit Jugendfreundin Letitia (Jurnee Smollett-Bell) und seinem Onkel George (Courtney B. Vance), dem Herausgeber des „Safe Travel Negro Guides“, auf die Suche nach seinem Vater Montrose Freeman (Michael Kenneth Williams), der spurlos verschwunden ist. Der Roadtrip quer durch das Amerika der 1950er-Jahre entpuppt sich als Überlebenskampf inmitten von Rassenterror und dem Kampf gegen Monster, die aus einem H.P.- Lovecraft-Roman stammen könnten.