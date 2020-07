Musikshow im Hochsommer: RTLZWEI bringt «Battle of Bands» an den Start

TV-News

Jana Ina Zarrella wird durch die Donnerstagssendung führen. Der Sender verspricht eine einzigartige Reality-Show.

„ Ich musste nicht lange überlegen, als mich das Angebot für die Moderation von «Battle of the Bands - Boys vs. Girls» erreichte. Ich liebe es, die jungen und motivierten Kandidaten von Show zu Show zu begleiten. Außerdem ist Musik bei uns zu Hause ein großes Thema - für mich also die perfekte Kombi ” Moderatorin Jana Ina Zarrella

Der Münchner Fernsehsender RTLZWEI plant für den Monat Juli den Start von zwei Aushängeformaten: Neben «Kampf der Realitystars» am 22. Juli wird das neueab dem 30. Juli immer donnerstags zur besten Ausstrahlungszeit, also um 20.15 Uhr, on air sein. Aufgezogen wird der Musik-Wettstreit im Stile einer Reality-Show. Die talentierten, jungen Musiker werden sechs Wochen lang mit Kameras begleitet. „Bei diesem Event-Format ist der Zuschauer hautnah dabei, wenn Freundschaft und Teamspirit die Teilnehmer zusammenschweißen, oder die Teams von Rivalitäten und Intrigen durchgeschüttelt und auseinandergerissen werden“, beschrieb der Sender das Konzept bei der ersten Vorstellung des Formats. Nach einem Zuschauer-Voting wird sich herausstellen, welche Band die Runde für sich entschieden hat und welcher Kandidat in der Verlierer-Band durch ein neues Bandmember ersetzt wird.Moderieren wird Jana Ina Zarrella, die für den Sender bereits durch «Love Island» führt. Neben der wöchentlichen Ausstrahlung können die Fans der Show tiefere Einblicke in das Loft-Leben über die App zur Sendung erhalten, denn digital werden täglich die neuesten Geschehnisse und Insights geteilt. Über den Verbleib ihrer Lieblingskandidaten in der Band stimmen ausschließlich die Zuschauer ab – denn sie sind die Jury, indem sie sich in der App einer “Army” anschließen und ihre Lieblingsband supporten. Die Entertainer Dennis und Benni Wolter, bekannt von ihrer erfolgreichen YouTube-Show „World Wide Wohnzimmer“, werden als Digital Hosts eingesetztUmgesetzt wird die Produktion von der Firma Youngest Media Germany. Youngest Media agiert aktuell schon in Großbritannien, macht dort etwa «Game of Clones». Seit der Gründung 2016 durch Lucas Church und David Flynn hat sich youngest Media als innovativer Formatentwickler und Produzent etabliert und anspruchsvolle Inhalte an Sender, digitale Plattformen, Markenpartner und auch direkt an die Fans geliefert. Mark Stehli ist Geschäftsführer des Unternehmens. Er war zuvor Director of Production and Corporate Development bei All3Media in Deutschland. Die Show ist der erste Auftritt der Firma in Deutschland.