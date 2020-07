Noch mehr Primetime: «Promi Big Brother» läuft kurz vor dem Finale täglich um 20.15 Uhr

TV-News

Sat.1 hat seine Pläne nochmals geändert und wird im August noch öfter als ohnehin schon geplant den Großen Bruder um 20.15 Uhr zeigen.

Der Münchner Sender Sat.1 baut seine Sendeschiene vonim August nochmals aus. Der bisherige Plan sah vor, dass die Reality-Show, an der Gerüchten zufolge Jasmin Tawil teilnehmen soll, ab dem 7. August zu sehen sein soll und dann drei Wochen lang (bisher waren zwei Wochen üblich) läuft. Ebenfalls neu: Neben dem Freitag, an dem die Liveshows mit Tageszusammenfassung und Aktionen schon immer um 20.15 Uhr kamen, wollte Sat.1 immer auch montags schon um 20.15 Uhr loslegen. An allen anderen Tagen war der Sendungsstart wie üblich um 22.15 Uhr vorgesehen. Die neueste Sat.1-Planänderung betrifft nun die dritte Sendewoche. Ab dem 24. August (Montag) wird «Promi Big Brother» nun jeden Tag um 20.15 Uhr zu sehen sein, also auch am 25., 26. und 27. August, ehe dann am 28. August zur besten Sendezeit der Sieger gekürt wird.Damit zeigt Sat.1 die Reality-Show in diesem Jahr an zehn Abenden in der Prime Time. Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren die Show aus Köln. Die um 22.15 Uhr startenden Sendungen sollen eine Dauer von rund 90 Minuten haben und somit gegen 23.45 Uhr zu Ende sein. Schon zuletzt überzog man aber gerne mal um einige Minuten. Die drei zusätzlichen Primetimeshows zwischen dem 25. und 27. August sind planmäßig bis 22.15 Uhr zu sehen. Jeweils im Nachgang an die Sat.1-Ausstrahlung folgt bei sixxmit Melissa Khalaj und Jochen Bendel.2019 hatte «Promi Big Brother» dem Münchner Sender Bestwerte bis zu 19,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe beschert. Allerdings wird die Konkurrenz in diesem Sommer groß sein. RTLZWEI hat Prominente ab Ende Juli auf einer Trauminsel stranden lassen und auch RTL plant eine neue wöchentliche Reality-Show mit dem Namen «Like me, I'm famous»