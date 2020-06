Mit Helena Fürst, Sarah Knappig und Yasin Cilingir: RTL dreht neue Reality

TV-News

Reality-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer, die bisher mit Grantigkeit aufgefallen sind, gehen auf Schmusekurs.

Das Axel-Springer-Boulevardblatt 'Bild' berichtet von einem neuen RTL-Format: Derzeit entsteht laut dem oft für seine tendenziöse Berichterstattung kritisierten Blatt in Nordrhein-Westfalen eine Reality mit dem Titel. Die Sendung kokettiert mit dem Klischee, dass in Realityshows oft unliebsame Persönlichkeiten aufeinanderprallen und sich gegenseitig auf die Palme bringen – und stellt diese Auffassung des Genres bewusst auf den Kopf. Denn in «Like me, I'm famous» kämpfen die Promis, "Promis" und Möchtegerns darum, sich beim Rest des Teilnehmerfelds besonders beliebt zu machen.Am Ende der Staffel erhält das Sternchen, das die meisten Likes der Konkurrenz eingesackt hat, ein Preisgeld. Die Liste der Kandidaten besteht laut 'Bild' unter anderem aus Betriebswirtin, Ex-«Anwältin der Armen» und Dschungelcamp-Veteranin Helena Fürst (veröffentlichte 2016 die Single "Es ist geil, ein Arschloch zu sein", ein Motto, das ihr in dieser Sendung eher schaden dürfte) und aus «GNTM»-Teilnehmerin Sarah Knappik (war 2011 im RTL-Dschungelcamp).Ballermann-Interpretin und Dschungelkönigin 2014 Melanie Müller ist laut 'Bild' ebenfalls an Bord, genauso wie «Bachelorette»-Teilnehmer, Model und «Sexy Pole Girls – Das Leben an der Stange»-Mime Aurelio Savina. Darüber hinaus gesellen sich die Models Dijana Cvijetic und Yasin Cilingir («Love Island»), Partyveranstalter Don Francis Hage, «Köln 50667»-Darsteller Alexander Molz, «Das Supertalent»-Teilnehmerin Juana Princess und Filip Pavlovic («Bachelorette») zum Kandidatenfeld bei diesem Beliebtheitswettbewerb.