Endlich wieder Free-TV-Premiere: Gewinnt «Downsizing» den Abend?

Film-Check

Mit reichlich Action versuchen das ProSieben und RTL zu verhindern. Sie schicken «Ghost in the Shell» und «Central Intelligence» ins Rennen.

«Downsizing», 20.15 Uhr, Sat.1

«Ghost in the Shell», ProSieben, 20.15 Uhr

«Central Intelligence - Zwei Buddies gegen die CIA», 20.15 Uhr, RTL

Matt Damon lässt sich beiauf knapp 13 cm schrumpfen: Um dem Problem der Überbevölkerung und ökologischen Bedrohung entgegenzuwirken, entwickeln Wissenschaftler die «Downsizing»-Methode, die es ermöglicht, den Menschen auf Miniaturgröße zu verkleinern. In der Hoffnung auf ein besseres Leben wollen auch Paul und Audrey diesen Schritt wagen, bis bei einem von ihnen Zweifel aufkommen und die Schattenseiten der vermeintlich perfekten kleinen Welt offengelegt werden. Unserer Kino-Kritik der Komödie gibt’s hier. Scarlett Johansson in der Verfilmung des gleichnamigen Anime-Klassikers: Major Mira Killian wurde nach einem Unfall in einen Cyborg mit übermenschlichen Fähigkeiten verwandelt und dient nun als Allzweckwaffe im Kampf gegen das Böse. Ihr aktueller Auftrag ist die Jagd nach dem skrupellosen Cyber-Terroristen Kuze, der sich in den Verstand von Menschen gehackt hat. Bald wird Major jedoch klar, dass die Wissenschaftler, die sie geschaffen haben, eigentlich ihr Leben geraubt haben.. Hier geht’s zu unserer Kino-Kritik. Calvin Joyner ist mit seinem Leben unzufrieden: Hatte man ihm vor 20 Jahren auf der High School noch eine große Karriere vorausgesagt, führt er heute ein ganz normales Leben als Buchhalter. Auch in der Ehe mit seiner Jugend-Liebe Maggie kriselt es. Als er von seinem ehemaligen Kameraden Bob kontaktiert wird, ändert sich Calvins Leben schlagartig. Ohne es zu wollen, werden die beiden Ziel der CIA und müssen einen wahren Schurken entlarven. Hier gehts zur Quotenmeter-Bewertung der Actionkomödie. Wirklich viele Punkte gibt es in der neuesten Runde unseres Blockbuster-Battles am Sonntagabend nicht zu verteilen. Vor allem die Sat.1-Free-TV-Premiere «Downsizing» enttäuscht mit durchwachsener Resonanz sowohl bei Kritikern als auch dem Kinopublikum. So setzt sich am Ende die Actionkomödie «Central Intelligence» mit Kevin Hart und Dwayne “The Rock” Johnson durch, die 2016 auch bei unserer Kritikerin Antje Wessels als “einer der lustigsten Filme des Jahres” sehr gut ankam.