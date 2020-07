Primetime-Check

Was machten die RTL-Serien? Wie schlug sich das Special von «Sing meinen Song»? Das alles und mehr im Primetime-Check...

undlockten mal wieder einige Zuschauer zur ARD. Das Erste freute sich mit 3,34 und 3,19 Millionen Zuschauern für die beiden Serien allerdings nicht über die höchsten Reichweiten des Abends. Denn die meisten Zuschauer versammelte um 20.15 Uhrim ZDF. Die Krimireihe freute sich über 4,14 Millionen Zuseher ab drei Jahren und solide 14,6 Prozent Marktanteil. Zurück zum Ersten, wo dermit nur 2,59 Millionen Zusehern anschloss. Dementsprechend rutschte die vorher gerade so noch durchschnittliche Sehbeteiligung von 11,9 bzw. 11,1 Prozent auf maue 10,0 Prozent ab. Dierundeten die Primetime mit guten 12,0 Prozent ab, da die Reichweite ab 22.15 Uhr sogar minimal auf 2,61 Millionen anstieg. Im ZDF waren zuvor 4,28 Millionen für dasdabei. Dort brachten die Nachrichten stattliche 16,5 Prozent Marktanteil ein.musste sich im Anschluss dafür mit mäßigen 10,3 Prozent zufriedengeben, da nur 2,24 Millionen Fernsehende dranblieben.Mit 9,9 Prozent hatte das Staffelfinale derzwar die höchste Sehbeteiligung des Abends in der klassischen Zielgruppe inne, für RTL-Verhältnisse lief es dennoch überschaubar. Ab 21.15 Uhr wurde es für den Kölner Sender jedoch richtig düster, denn von 2,05 Millionen Zuschauern hieltnur 1,40 Millionen. Dementsprechend stürzte der werberelevante Marktanteil sehr deutlich ab. Nur 7,5 Prozent des jungen Publikums war für die Serie dabei.vollbrachte nach dem schwachen Lead-In keine Wunder mehr und schloss den Abend mit mauen 9,3 Prozent Sehbeteiligung. Ähnlich trist verlief der Abend auch bei ProSieben. Dort warmit 8,1 Prozent beim jungen Publikum nicht sonderlich gefragt. Insgesamt fiel das Interesse mit 3,4 Prozent und 0,91 Millionen Fernsehenden nicht besonders groß aus. Eine Wiederholung vonschlug sich zu später Stunde mit 0,32 Millionen Zuschauern und 7,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen recht mau.Für eigene Verhältnisse deutlich mehr Erfolg hatte RTLZWEI mit den Sozialreportagenund. Beide Formate überzeugten mit 8,5 und 7,8 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen, während zunächst 1,12 und später 0,75 Millionen Zuseher einschalteten. Mit einem Special vonerzielte VOX solide 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und wusste insgesamt 1,14 Millionen Zuschauer hinter sich. In Sat.1 kamin Doppelfolge sowienur auf 1,65 bzw. 1,75 und später 1,29 Millionen Zuseher. Die Sehbeteiligung beim werberelevanten Publikum ging nach vielversprechenden Start von 9,3 auf durchschnittliche 7,8 und später 7,9 Prozent zurück. Kabel Eins generierte mit dem Spielfilmgute 6,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und freute sich über 1,13 Millionen Zuschauer insgesamt. Der Thrillerschloss den Abend mit soliden 5,2 Prozent ab und überzeugte dabei 0,56 Millionen Fernsehende dranzubleiben.