National Geographic präsentiert neue «Kulinarische Abenteuer» mit Gordon Ramsay

Gordon Ramsay misst sich ab September in neuen Folgen seiner Dokuserie mit den besten Köchen der Welt.

Der Pay-TV-Sender National Geographic lässt im September neues Futter mit einem der bekanntesten Köche der Welt auf die hiesige Fernsehwelt los: Wie der Bezahlsender mitteilt, präsentiert er ab dem ab 7. September 2020 immer montags um 21 Uhr die zweite Staffel vonals deutsche TV-Premiere. Das Motto der zweiten Staffel lautet: "The best way to connect with the world is to cook with the world"«Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer» ist eine Vermischung aus Kochdoku und Expeditionsreise. Ramsay reist abseits der ausgetretenen Touristenpfade um die Welt und hat eine Mission: Rund um den Erdball kulinarisches Neuland entdecken, bei den besten Küchenmeistern der besuchten Regionen lernen und dabei sein Können mit uralten Geheimnissen der internationalen Kochkunst verbinden.Schauplätze in Staffel zwei sind Norwegen, Indonesien, Tasmanien, Südafrika, Guyana, Indien und der Süden der USA. In jeder Episode misst sich Gordon Ramsay mit den besten Köchen der besuchten Länder bei einem Wettkochen. Die Folgen lassen sich wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung schauen. Alle sieben Episoden sind im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek auf MagentaTV, UPC Schweiz sowie Vodafone Select und GigaTV on Demand verfügbar.