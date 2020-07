André Kaczmarczyk wird neuer «Polizeiruf 110»-Kommissar in Brandenburg

TV-News

Der Schauspieler ermittelt ab 2021 als neuer Kriminalhauptkommissar an der Seite von Adam Raczek (alias Lucas Gregorowicz).

Imdes Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) tut sich was: Der Schauspieler André Kaczmarczyk stößt zum Format hinzu und ermittelt ab 2021 als neuer Kriminalhauptkommissar. Er agiert dann an der Seite von Adam Raczek (gespielt von Lucas Gregorowicz). Damit wird Kaczmarczyk zum Nachfolger von Maria Simon, deren 18. und letzter Fall Ende des Jahres ansteht.Schauspieler André Kaczmarczyk sagt dazu: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Lucas Gregorowicz und dem gesamten «Polizeiruf»-Team des rbb . Es war eine absolute Überraschung im besten Sinne, dass ich für die Rolle ausgewählt wurde und nun blicke ich neugierig und gespannt auf diese neue Herausforderung. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und das Interesse an meiner Person."rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus kommentiert den «Polizeiruf 110»-Neuzugang: "André Kaczmarczyk beeindruckt mit seiner schauspielerischen Leistung in ganz unterschiedlichen Rollen bereits das Theaterpublikum. Wir freuen uns sehr, dass er nun auch für unsere Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer als neuer Kommissar im «Polizeiruf 110» des rbb zu sehen sein wird." Er führt fort: "Wir schauen gespannt und erwartungsfroh auf die gemeinsame Arbeit mit ihm und Lucas Gregorowicz."