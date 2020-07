«Stargirl» wird verlängert, aber

US-Fernsehen

Die Fernsehserie bekommt in den Vereinigten Staaten von Amerika eine neue Heimat.

Die TV-Serie «Stargirl», die von der digitalen Plattform DC Universe ausgestrahlt wird, und lediglich bei The CW wiederholt wird, bekommt eine zweite Runde. Allerdings wird die Heimat nicht mehr das WarnerMedia-Streamingangebot sein, sondern die Halbschwester The CW. Für The CW-Verhältnisse hat sich «Stargirl» gut etabliert und erreicht rund eine Million Zuschauer, mit zeitversetzter Nutzung kommen weitere Zuschauer hinzu.«Stargirl» handelt von einer High-School-Zehntklässlerin Courtney Whitmore, die von Brec Bassinger verkörpert wird. Sie zieht nach Blue Valley, Nebraska, nachdem ihre Mutter Pat Dugan (Luke Wilson) geheiratet hat. Dort inspiriert sie eine unwahrscheinliche Gruppe junger Helden, die gegen Schurken kämpfen.«Stargirl» war die erste DC Universe-Serie, die bei The CW ein Zuhause fand, aber nicht die letzte. Auch «Swamp Thing» wechselte die Plattform, «Doom Patrol» und «Harley Quinn» sind künftig bei HBO Max zu sehen.