«Einfach super!»: Elton bekommt eine neue Show im ZDF

Mit dem Untertitel «Die große Show zum Staunen» versehen, dreht sich das Format rund um Superlative und Höchstleistungen.

„ Im Mittelpunkt der Show stehen die drei Kinder mit ihren außergewöhnlichen Talenten. Ob Kampfsport-Ass, Musik-Talent oder Bühnen-Profi – die Kinder zeigen, was sie draufhaben. Und dann müssen die Promis ran und versuchen, den Kindern nachzueifern. Das wird einfach super!

” Elton

Seit zehn Jahren gibt Elton im ZDF-Kinderprogramm den Quizmaster. Nun bekommt Mister «1, 2 oder 3» im Mainzer Sender eine neue Ratesendung spendiert: Wie die öffentlich-rechtliche Anstalt mitteilt, startet dieses Jahr mitein taufrisches Showvehikel für Elton. Die neue Quizshow konzentriert sich auf Superlative und Höchstleistungen: Welches Tier ist das lauteste? Welches Gebäude ist das höchste? Welcher Ort der kälteste?Diese und ähnliche Fragen werden drei Kindern mit Super-Talenten (wie etwa Breakdance, Kunstradfahren, Rope-Skipping oder Drohnenracing) gestellt, die zusammen mit ihren prominenten Paten um die Erfüllung ihres Herzenswunsches spielen. Unter anderem werden Felix Neureuther, Sarah Lombardi, «Bergretter»-Star Sebastian Ströbel, Musiker Nico Santos und YouTube-Star Julia Beautx vorbeischauen. Neben Gastgeber Elton steht auch Astronautin Insa Thiele-Eich im Studio und veranschaulicht die Themen der Show mit unterhaltsamen Präsentationen.Neben Quizrunden verspricht das ZDF auch spannende Experimente und temporeiche Spiele. Die ZDF-Premiere der Show findet am Mittwoch, den 2. September 2020, um 20.15 Uhr statt. Schon am Donnerstag, den 20. August 2020, startet die Sendung im KiKA. Am 20. und am 27. August gibt es auf dem Familiensender ab 20.10 Uhr jeweils eine Ausgabe zu sehen.