Vettel-Blamage wird zum Erfolg für RTL

Quotennews

Die Formel1 ist zurück: Das erste Rennen seit Ende 2019 kam für die Kölner auf starke Quoten.

Abschied nehmen von der Formel1 bei RTL . Die Formel1 will in diesem Jahr, je nach Möglichkeit, zwischen 15 und 18 Rennen ausfahren. Das erste davon fand am Sonntagnachmittag in Spielberg (Österreich) statt. Es endete mit einem Mercedes-Doppelsieg und einem schlechten Abschneiden von Sebastian Vettel, der seinen Rennstall Ferrari im Dezember verlassen wird. Vettel, der zwischenzeitlich 14. war, landete am Ende auf Platz zehn. Das um 15.10 Uhr gestartete Rennen sahen bei RTL 4,48 Millionen Zuschauer (28%), bei den Umworbenen kam der Grand Prix auf tolle 27,1 Prozent. Schon 17,0 und 21,3 Prozent heimsten die Vorberichte ein, die um 14 Uhr starteten und von Moderator Florian König wegen der aktuellen Hygiene-Regeln aus einem Kölner RTL-Studio präsentiert wurden.Im Vorjahr erreichte der Österreich-Grand-Prix übrigens 4,36 Millionen Zuschauer, also 0,12 Millionen weniger als diesmal. Im Gesamtmarkt wurden 2019 28,6 Prozent, bei den Umworbenen 24,3 Prozent Marktanteil ermittelt, das waren jeweils mehr als nun im Jahr 2020.Nach der Sportübertragung zeigte RTL seine Magazineund, sie sicherten sich mit ihren Startzeiten um 17.15 und 17.45 Uhr im Schnitt 12,1 sowie 13,5 Prozent Marktanteil. Die Reichweiten lagen bei 1,53 und 2,13 Millionen Zuschauern.Der ebenfalls zur Mediengruppe gehörende Männersender Nitro holte derweil die besten Zielgruppen-Quoten des Sonntags am Morgen. Ab 8.10 Uhr kam eine Episode der Kultserieauf tolle 5,4 Prozent, direkt nachfolgend sicherte sich eine weitere Ausgabe 5,3 Prozent. Allerdings: Niedrige Reichweiten reichten zu dieser Zeit für den starken Wert. Insgesamt kamen beide Ausgaben auf 0,18 und 0,29 Millionen Zuschauer. Bei den Jungen waren es rund 80.000 und 110.000 Zuseher.