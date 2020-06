Am Sonntag: Julia Leischik sucht wieder

TV-News

Im Sommer wird Sat.1 Ausgaben der Emotainmentshow wiederholen.

Der Münchner Sender Sat.1 wird im Hochsommer am Sonntagvorabend Wiederholungen der Reihezeigen. Die in aller Regel rund einstündige Sendung wird ab dem 12. Juli dann mit 120 Minuten Sendezeit ausgestattet sein. Sie startet um 17.55 und endet zu den Sat.1-Hauptnachrichten um fünf vor acht.Julia Leischik reist in dieser Sendung auf der Suche nach vermissten Menschen rund um den Globus. Ihre Mission: Verschwundene Angehörige wiederfinden und lange Zeit getrennte Familien zusammenbringen.2020 lief bis dato nur eine Spezial-Folge der Sendung (am 11. April ausnahmsweise samstags) – mit 7,4 Prozent Marktanteil war die Ausstrahlung aber ungewohnt schwach unterwegs. 2019 kam die Leischik-Sendung auf bis zu 12,2 Prozent, im Jahr zuvor sogar teils auf 13,8 Prozent bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.Neue Folgen hat der Sender Sat.1 für die TV-Saison 20/21 bereits angekündigt.