Unglaubliche Zahlen: 34. Spieltag beschert Sky Bundesliga Platz drei aller Privaten

Quotennews

Sky Bundesliga HD war am Sonntagnachmittag klarer Marktführer.

2. Bundesliga - Die Entscheidungen Absteiger aus Liga eins: Paderborn, Düsseldorf

noch ausstehend: Relegation zwischen Liga eins und zwei zwischen Bremen und Heidenheim

Absteiger aus Liga zwei: Dresden, Wehen Wiesbaden

noch ausstehend: Relegation zwischen Liga zwei und drei. Aus Liga zwei nimmt Nürnberg daran teil, aus Liga drei (Stand zwei Spieltage vor Schluss) Ingolstadt

Aus Liga drei steigen nach aktuellem Stand auf: Würzburg, Braunschweig

Jubel bei Sky Deutschland. Nach den schon sehr starken Zuschauerzahlen des 34. und letzten Spieltags der ersten Bundesliga (siehe eigene Meldung ), haben die 18 Zweitligavereine zusammen mit Sky am Sonntag nun nachgelegt. Am Sonntag fielen weitere Entscheidungen in der zweiten Liga (siehe Infobox). 0,80 Millionen Umworbene sahen die Momente unmittelbar nach Abpfiff – ab 17.23 Uhr fassten die Kommentatoren das Geschehen der zurückliegenden Momente nochmals zusammen. In diesen wurde unter anderem klar, dass der Hamburger SV ein weiteres Jahr in der zweiten Liga bleiben muss. Die Hanseaten verloren gegen Sandhausen – und zwar mit 1:5 ziemlich deutlich.Insgesamt landete die Bundesligaübertragung somit auf dem sechsten Platz (Zielgruppe 14 bis 49). Rechnet man allerdings die Programme der öffentlich-rechtlichen Sender heraus, so sicherte sich Sky sogar Platz drei. Nur RTLs Hauptnachrichten «RTL Aktuell» (mit 19,4% sowie 0,98 Millionen jungen Sehern) und «X-Men: Apocalypse» (landete bei 0,85 Millionen Umworbenen, 10,8%) waren noch gefragter. Die eigentliche Konferenz, die um 15.30 Uhr startete, war nur minimal weniger gefragt. Sie kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,70 Millionen Zuschauer – und sicherte sich ebenfalls die Marktführung am Sonntagnachmittag. Mit 17,2 Prozent Marktanteil lief es für den in München ansässigen Pay-TV-Anbieter reibungslos.Übrigens: Die Zahlen zeugen nicht nur von einer deutlich steigenden Popularität der zweiten Liga, sondern bestätigen auch, dass es wohl richtig war, weiter auf diese Liga zu setzen. Vor einer Woche hatte Sky Exklusivrechte an der überwiegenden Mehrheit der zweiten Bundesliga erworben. Sky Bundesliga bleibt somit bis mindestens 2025 Heimat der zweiten Liga. Fast schon erstaunlich, dass für diesen Rechtedeal am Sonntag während der Übertragung keinerlei Werbung gemacht wurde.