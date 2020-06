«Normal People»-Team adaptiert weiteren Roman

International

Die Köpfe hinter der gefeierten Dramaserie adaptieren ein weiteres Werk von Sally Rooney.

Die irische Dramaseriegehört trotz einer anfangs sehr simpel klingenden Prämisse zu den am stärksten gefeierten Serien des Jahres. Ab Juli ist sie hierzulande via Starzplay abrufbar ( mehr dazu ), und wer dann Gefallen an der Adaption eines Sally-Rooney-Romans findet, darf sich glücklich schätzen: «Normal People» wird nicht die einzige Serie bleiben, die sich an Rooneys Arbeiten orientiert. Denn wie die BBC und der US-Streamingservice Hulu mitteilen, nehmen sich die für «Normal People» verantwortliche Drehbuchautorin Alice Birch und Regisseur Lenny Abrahamson eine weitere Rooney-Adaption vor.Als nächstes wollen sie Sally Rooneys 2017 erschienenen Debütromanals Serie umsetzen. In Deutschland wurde die Übersetzung des Buchs vergangenes Jahr unter dem Titel «Gespräche mit Freunden» auf den Markt gebracht. Erzählt wird von den Dubliner Studentinnen Frances und Bobbi, die eines Tages ein knapp zehn Jahre älteres Pärchen, Melissa und Nick, kennenlernen. Zunächst führen sie zu viert spannende Gespräche und machen aufregende Unternehmungen. Dann kommen sexuelle Gelüste und Anspannungen hinzu …Hulu und BBC haben eine zwölfteilige Staffel geordert. Sally Rooney wurde 1991 in Castlebar geboren, lebt derzeit in Dublin und wurde unter anderem mit dem Costa Book Award ausgezeichnet. Sie verfasst auch Kurzgeschichten und Poesie, unter anderem für 'The New Yorker' und 'The Stinging Fly'.