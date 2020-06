passion findet «Downton Abbey»-Termin

TV-News

Fans sollten sich den 20. Juli ganz dick im Terminkalender markieren.

Der Pay-TV-Sender passion, der von der RTL-Gruppe mittlerweile unter anderem für TV-Now-Premium-Kunden angeboten wird, zeigt die sechste Staffel nochmals ab dem 20. Juli 2020 immer montags um 21.15 Uhr. Bis zum 13. Juli läuft auf dem Slot die fünfte Runde. Geheimnisse und Zerwürfnisse drohen in den neuen Folgen den Zusammenhalt der Familie zu zerstören. Auch für das Personal sieht die Zukunft nicht rosig aus, denn durch soziale Veränderungen kommt viel Unsicherheit auf. Ein unerwarteter Besucher stellt Mary ein Ultimatum, was sie mit einer unschönen Situation aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Aufgrund von Neuigkeiten aus dem Downton Krankenhaus begibt sich Violet auf den Kriegspfad.In Deutschland liefen besagte Folgen erstmals schon 2016. Der Sender passion bettet die Episoden nun in seinen historischen Serienabend ein, direkt davor, also um 20.15 Uhr, gibt es eine Episode aus der zweiten Staffel von «The Handmaid’s Tale» zu sehen.Nicht mehr historisch ist das Programm dann ab 22.25 Uhr, dann nämlich beginnt mit der Wiederholung von «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» der allabendliche Soap-Wiederholungs-Marathon beim Bezahlsender.