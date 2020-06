JoynPlus+ startet «Nancy Drew» noch im Hochsommer

TV-News

Zudem bestückt der Streamingdienst sein Line-Up auch mit Serien wie «They were Ten» und «Under the Dome».

Mehr zum Thema Mehr über die Joyn-Pläne der nächsten Monate hat uns die Chefin des Dienstes, Fernsehmanagerin Katja Hofem, im Mehr über die Joyn-Pläne der nächsten Monate hat uns die Chefin des Dienstes, Fernsehmanagerin Katja Hofem, im Exklusiv-Interview verraten.

Serien-Offensive bei Joyn und dem kostenpflichtigen Bereich JoynPlus+: Im Sommer wird die Plattform um einige neue Serien angereichert. Allen voran ist da die Teen-Seriezu nennen. Das in Amerika bei The CW beheimatete Format wird hierzulande ab dem 30. Juli konsumierbar sein. Einst ermittelte Amateur-Detektivin Nancy Drew (Kennedy McMann) in ihrer Heimatstadt Horseshoe Bay in zahlreichen Fällen. Der plötzliche Tod ihrer Mutter wirft Nancys Zukunftspläne allerdings ordentlich durcheinander. In Folge des persönlichen Verlustes lässt sie die Gelegenheit verstreichen, auf die Uni zu wechseln, und gibt ebenso ihre Ermittlertätigkeit auf. Als in Horseshoe Bay ein Mord begangen wird, werden Nancy und vier weitere Teenager zu Tatverdächtigen. Zugang zur Serie haben nur zahlende Kunden von JoynPlus+.Gleiches gilt auch für die ebenfalls neue Serie, die eine zeitgenössische Adaption von Agatha Christies „Und dann gab es keine mehr“. Die Miniserie umfasst sechs einstündige Folgen. Zehn Personen werden auf eine einsame tropische Insel in ein Luxushotel eingeladen. Was anfangs wie ein träumerisches Urlaubsparadies anmutet, entpuppt sich schnell als Albtraum-Szenario. Doch warum wurden sie alle in diese Falle gelockt? Die Antwort liegt in ihrer Vergangenheit: Alle zehn Personen haben Morde begangen, die jeder von ihnen zu verbergen versuchte. Von der Welt isoliert und unwissentlich ausspioniert, müssen sie nun doch für ihre Verbrechen bezahlen. Das Spiel ohne Wiederkehr beginnt. JoynPlus+ hat die Serie ab dem 16. Juli im Angebot.Jeweils ab dem 9. Juli kommen die US-Serien(alle Staffeln) und(die ersten drei Staffeln) zum Dienst. Abgerundet wird das Angebot mit dem am 23. Juli startenden, das mit allen Staffeln für zahlende Kunden angeboten wird.