«Blue Bloods» erweist sich als großer Erfolg

Quotennews

Im Tagesprogramm von Kabel Eins läuft die Serie richtig gut.

Seit zehn Jahren läuft beim amerikanischen Network CBS die Serie. Doch Jahre lang schaffte es Kabel Eins nicht die Serie im Abendprogramm erfolgreich zu etablieren. Die Free-TV-Premiere der letzten Runde fand in einer Fünffachprogrammierung am Samstagmittag mit mäßigen Quoten statt. Seit Anfang des Jahres läuft das Format zudem am Vormittag bei Kabel Eins.Am Montag wurden erneut super Werte eingefahren. Die Wiederholung vom Freitag, die um 09.30 Uhr gesendet wurde, erzielte 0,30 Millionen Zuschauer und fuhr 6,8 Prozent Marktanteil ein. Mit 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich die Serie 8,2 Prozent Marktanteil. Zwischen 10.25 und 12.10 Uhr stand eine weitere Folge der Serie, die mit Tom Selleck und Donnie Wahlberg besetzt ist, auf dem Programmplan.Diese erreichte 0,37 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil verbesserte sich auf 7,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen verbuchte das Format 7,4 Prozent, die Reichweite bei den jungen Menschen ging auf 0,09 Millionen Zuschauer zurück. «Blue Bloods» stach positiv hervor, denn der Vorlauf («Navy CIS») holte 3,4 Prozent, danach sorgte «Without a Trace» „nur“ 3,5 Prozent Marktanteil.