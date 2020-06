«Laura & der Wendler» bringen VOX bestes Montagsergebnis des Jahres

Quotennews

Auch 2019 lief die Montagsprimetime des Kölner Senders nur vier Mal besser.

Einen riesigen Erfolg feierte die lineare Premiere der Doku-Soapam Montagabend im Programm von VOX . Das Format, dessen Bilder schon seit einigen Wochen im TV-Now-Premiumbereich angeboten werden, läuft in neuer Schnittform nun also bei VOX. 9,8 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen wurden im Schnitt eingefahren, 0,69 Millionen umworbene Menschen interessierten sich für die Romanze des Schlagersängers. Für VOX war es die beste Montagabend-Quote des ganzen Jahres. 2019 war VOX montags um 20.15 Uhr nur vier Mal stärker unterwegs (einmal mit «Goodbye Deutschland», zweifach mit «Hot oder Schrott» und einmal mit «Kitchen Impossible».) Insgesamt kam die 20.15-Uhr-Ausstrahlung am Montag nun auf 1,38 Millionen ZusehendeAb 21.10 Uhr schlug sich auch eine weitere Folge vonmehr als passabel. Das eigenproduzierte Format blieb mit 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe klar oberhalb des VOX-Senderschnitts. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,27 Millionen Leute ein.Das Interesse am VOX-Montag ließ dann erst am späteren Abend nach. Die ab 23.15 Uhr ausgestrahlte Sendungverlor weitere Zuschauer, sie kam bei den klassisch Umworbenen nur noch auf 5,2 Prozent Marktanteil. Die Reichweite der einstündigen Produktion ging auf 0,56 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zurück. Tagsüber tat sich übrigensum 16 Uhr recht schwer – hier waren die Zielgruppen-Quoten auf ungewohnt niedrige 4,7 Prozent Marktanteil zurückgegangen.machte das eine Stunde später wieder wett und steigerte sich auf wunderbare 9,1 Prozent.Kleine Randnotiz: Stark wie immer waren die «Medical Detectives» - die um 2.50 Uhr gestartete Episode kam etwa auf 19,9 Prozent Marktanteil in der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen.