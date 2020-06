Neue VOX-Show: Rütter präsentiert kuriose Hundestorys

TV-News

Los geht es im Juli. Geplant sind erst einmal vier Folgen.

Martin Rütter bleibt eine ziemlich feste Konstante auf dem Sendeplatz bei VOX am Samstagvorabend. Seine Sendung «Der Hundeprofi» kommt dort im besten Fall auf zweistellige Marktanteile bei den jungen Leuten. Eine neue Sendung mit zunächst vier Episoden bekommt der Hundecoach nun im Sommer. Ab dem 11. Juli präsentiert er samstags um 19.10 UhrEr will darin die spannendsten Hundegeschichten aus aller Welt präsentieren. Die "Italiensche Schule für Wasserrettungshunde" arbeitet an allen italienischen Küsten, um Badegästen in Not zu helfen. Dazu müssen sich die Rettungshunde mit ihren Besitzern einem intensiven Training unterziehen. Sie lernen, Strecken von 100 Metern bis zu vier Kilometern zu schwimmen, Schlauchboote mit den Zähnen zu ziehen und sogar aus Helikoptern zu springen.Oder: Napal, ein schwarzer Labrador Retriever, ist der Assistenzhund von Jason Morgan. Jason ist ein ehemaliger Soldat, der vor zehn Jahren bei einem Einsatz in Ecuador schwer verletzt wurde und seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt ist. Sein Labrador "Napal" ist einer von über 3.000 Assistenzhunden, die von der "Canine Companions for Independence" ausgebildet wurden und mehr als 40 Kommandos kennen