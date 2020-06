So sieht Skys George Floyd-Tag aus

TV-News

Wie auch Comcast setzt sich die Sky-Gruppe gegen Rassenhass ein. Auch das deutsche Sky Atlantic zeigt eine vielbeachtete Doku über den getöteten Floyd.

Acht Minuten und 46 Sekunden lang drückte ein US-Cop sein Knie auf den Hals von Georg Floyd – der farbige Amerikaner starb daraufhin und es entbrannte eine Debatte rund um Rassenhass in Amerika und rund um die Welt. Comcast und die Sky-Gruppe riefen in Folge eine Initiative ins Leben, die sich mit Rassismus befasst. Zu dieser Initiative gehört auch, dass Sky Programme zu dieser Thematik zeigen wird – in allen europäischen Sky-Ländern.Sky Deutschland hat nun den Sendeplan für Samstag, 20. Juni bei Sky Atlantic präsentiert.um 20.15 Uhr steht im Zentrum des Thementages. Dieser Dokumentarfilm untersucht diese schrecklichen Momente, die Welle des weltweiten Protests, die darauf folgte, und fragt, ob das, was in Minneapolis geschah, ein Schlüsselmoment in der Anti-Rassismus-Bewegung sein wird oder einfach nur ein weiterer Tod eines jungen schwarzen Mannes, verursacht durch einen weißen Polizisten. Besetzt ist er mit Idris Elba als Sprecher sowie mit Beiträgen von Pastor Jesse Jackson und einer der Töchter von Malcolm X.Darüber hinaus gibt es passend zum Thema eine Sonderprogrammierung der HBO-Filme «Against the Wall» (16.40 Uhr), «Nachhilfestunde in der Todeszelle» (18.35 Uhr), «Boykott» (21.15 Uhr) und «Miss Evers' Boys - Die Gerechtigkeit siegt» um 23.10 Uhr.