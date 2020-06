TNT Serie: «4 Blocks»-Macher stellen neue Serie «Para  Wir sind King» her

TV-News

Wiedemann & Berg produziert auch dieses sechsteilige Format. Somit hat die Firma schon zwei TNT-Projekte im Rennen.

„ «Para – Wir sind King» geht nah ran an Charaktere, die sonst nie die Heldinnen sind – es aber für uns werden können. Die Faszination der Straße mag an 4 Blocks erinnern, aber der Blickwinkel ist ein komplett anderer. Wir freuen uns sehr auf diese neue Mission mit Özgür Yıldırım, den Haribos und TNT Serie. ”

Mit Wiedemann & Berg hat der deutsche Pay-Sender TNT Serie einen verlässlichen Partner gefunden. Schon vor Monaten wurde bekannt, dass das Unternehmen ein weiteres TNT-Serienoriginal über die Anfänge des HipHop (namens «Almost Fly») umsetzen soll. Nun hat TNT Serie eine weitere sechs Episoden umfassende Serie bei Max Wiedemann und Quirin Berg bestellt:Die Produktion begleitet vier Freundinnen in Berlin Wedding auf der Suche nach dem Glück in einer Welt, in der Licht und Schatten dicht beieinander liegen. Fanta, Hajra und Rasaq sind auf den Straßen des rauen Berliner Wedding groß geworden. An der Schwelle zum Erwachsenwerden blicken sie in eine ungewisse Zukunft. Nur eines ist sicher: sie haben große Träume. Ein zufälliger Fund macht Hoffnung auf schnelles Geld und ein besseres Leben. Hin- und hergerissen zwischen Vernunft und der Lust auf mehr Spaß und mehr Perspektive, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Dazu sagt Anke Greifeneder von Turner in Deutschland: „In «Para – Wir sind King» begegnen wir der Lebensrealität von vier Freundinnen, denen das Leben wenig verspricht, in einem Moment jedoch die große Chance bietet. Jede Einzelne strebt nach ihrem individuellen Traum, jede hat aber auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen, diesen zu erreichen.“Für das Konzept zeichnen Hanno Hackfort, Bob Konrad und Richard Kropf verantwortlich. Die Bücher stammen von Hanno Hackfort, Luisa Hardenberg und Katharina Sophie Brauer. Özgür Yıldırım übernimmt die Regie. Das Autorenteam war beispielsweise schon mit «4 Blocks» betraut, auch der Regisseur kann diese Serie in seiner Vita vorweisen. Die Dreharbeiten, die natürlich unter Einhaltung der aktuellen Hygiene-Regeln stattfinden, sollen im Spätsommer beginnen.