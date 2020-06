Hulu entwickelt Action-Park-Serie

US-Fernsehen

Vorlage für die Fernsehserie ist ein Themenpark in Vernon, New Jersey.

Die Verantwortlichen von Hulu haben die Entwicklung einer Serie über den berüchtigten New-Jersey Themenpark Action Park in Auftrag gegeben. Die halbstündige Serie basiert auf dem Buch „Action Park: Fast Times, Wild Rides, and the Untold Story of America’s Most Dangerous Amusement Park“ von Andy Mulvhill und Jake Rossen. Das Buch wurde von 20th Century Fox Television und Hulu erworben.Das Sachbuch handelt von einem der legendärsten, aber auch gefährlichsten Vergnügungsparks, in der zwar Millionen Menschen unterhalten wurden, aber zahlreiche Prellungen und Verletzungen entstanden. Jason Winer und Jon Radler werden die Serie mit ihrer Firma Small Dog Picture Co. produzieren, Andy Mulvhill, Sohn des Gründers, steht als Berater zur Seite. Winer und Radlers Firma haben einen Exklusivvertrag mit 20th Century Fox.Der Action Park wurde in den späten 1970er Jahren geschaffen und schon im Jahr 1996 geschlossen. Aufgrund der unsicheren Fahrgeschäfte, die den Park bekannt machten, wurde er oft als „Accident Park“ bezeichnet. Viele Gäste wurden bei ihrem Aufenthalt verletzt, es gab auch einige Todesopfer.