Quotencheck

Auch wenn die Spezialstaffel mit den professionellen Bäckern nicht ganz an die Werte des Originals heranreicht, liefen die vier Folgen von Staffel zwei dennoch mit starken Quoten für Sat.1.

Zum insgesamt zweiten Mal traten beiwieder professionelle Meisterbäcker gegeneinander an und zeigten ihre Backkünste. Schließlich gewann das Team Schwarz mit den beiden Konditormeisterinnen Regina Lanz und Sybille Langer neben dem goldenen Cupcake das Preisgeld von 10.000 Euro. Ganz knapp setzten sie sich im Finale gegen die Konkurrenz durch und überzeugten die Jury bestehend aus Christian Hümbs, Bettina Schliephake-Burchhardt und Günther Körffer. Zu sehen waren die vier Folgen in Sat.1 von Mitte Mai bis Anfang Juni immer sonntags ab 17.45 Uhr.Zum Auftakt der zweiten Staffel schalteten am 17. Mai 1,29 Millionen Zuschauer ein, um die Backkünste der Profi-Bäcker zu bestaunen. So sicherte sich der Sender bereits mit Folge eins einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 6,1 Prozent. Im Vergleich zum Staffelauftakt im Vorjahr war hier eine Steigerung um 0,3 Prozentpunkte möglich. Besonders die Fernsehenden im Alter von 14 bis 49 Jahren starteten mit 0,60 Millionen Begeisterten stark in die neue Staffel. Im Gegensatz zu den guten 9,3 Prozent im vorherigen Jahr, wurden nun hohe 10,7 Prozent ergattert.Am darauffolgenden Sonntagvorabend war sogar noch ein Ausbau der Quoten drin. Diesmal setzten sich 1,55 Millionen Fernsehzuschauer vor den Bildschirm und erhöhten die Sehbeteiligung somit auf 6,4 Prozent. Die Reichweite in der Zielgruppe hingegen kletterte auf einen Spitzenwert von 0,80 Millionen Interessierten. Dieser Anstieg machte sich auch in der besten Quote der Staffel von herausragenden 12,2 Prozent sichtbar. Das starke Ergebnis in Folge zwei war besonders wichtig, nachdem im Vorjahr mit der zweiten Ausgabe der Marktanteil auf 5,6 beziehungsweise 8,1 Prozent gesunken war.Auf dem Gesamtmarkt ging am 31. Mai zwar die Zuschauerzahl auf 1,24 Millionen Menschen zurück, doch der Marktanteil steigerte sich weiter und erreichte nun mit hohen 7,3 Prozent das beste Ergebnis. Auch bei den Werberelevanten war ein deutlicher Rückgang der Interessenten zu erkennen und mit einem Publikum von nur 0,47 Millionen Zuschauern wurde die schwächste Reichweite überhaupt erreicht. Doch auch wenn das Publikum im Vergleich zur Vorwoche abnahm, lag der Sender mit starken 11,3 Prozent weiterhin weit über dem üblichen Schnitt.Der Höhepunkt an Zuschauern wurde schließlich zum Staffelfinale am 7. Juni erreicht, als 1,64 Millionen Menschen das Duell um den goldenen Cupcake verfolgten. Der sehr gute Marktanteil hielt sich mit 7,2 Prozent beinahe konstant im Vergleich zur vergangenen Woche. Außerdem schalteten auch wieder mehr der jüngeren Fernsehenden ein und verbesserten dadurch die Reichweite auf 0,66 Millionen. Mit einer starken Sehbeteiligung von 11,1 Prozent war weiterhin ein exzellentes Ergebnis für den Sender möglich.Unterm Strich erhöhte sich die durchschnittliche Zuschauerzahl der zweiten Staffel der Profi-Ausgabe von «Das große Backen» von 1,20 Millionen im Vorjahr auf 1,43 Millionen Begeisterte. Auch beim Marktanteil wurde eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte auf gute 6,8 Prozent erreicht. Die 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhren sogar starke 11,3 Prozent und somit sogar über ein Prozent mehr ein als noch im Jahr zuvor. Wenn auch nicht ganz so stark wie das Originalformat, war die zweite Auflage mit den Profis also dennoch ein voller Erfolg für Sat.1