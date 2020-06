RTLZWEI mit erfolgreichster Samstags-Primetime seit zwei Monaten

Quotennews

Während RTLZWEI einen gelungenen Abend erlebte, wiesen Sat.1 und VOX in der Primetime Probleme auf.

Der Samstagabend ist für RTLZWEI in der Regel ein schwieriges Pflaster, mit Filmen generiert der Privatsender dort häufig keine Erfolge. Anders sah das in dieser Woche aus, in der die Action-Komödie0,91 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Die daraus resultierenden Marktanteile beliefen sich auf 3,6 Prozent bei allen und 7,8 Prozent in der Zielgruppe und lagen damit in beiden Fällen über dem Senderschnitt. Für RTLZWEI bedeutete dies zugleich die stärkste Samstags-Primetime seit dem Osterwochenende vor rund zwei Monaten.Mit diesen Ergebnissen landete RTLZWEI auch vor Sat.1 , das es mitnicht über 0,87 Millionen Zuschauer und mäßige 7,2 Prozent der Jüngeren brachte.verlor nach 22.10 Uhr sogar deutlich auf 4,5 Prozent. Bei RTLZWEI waren hingegen auch am späteren Abend Erfolge möglich, die Horror-Komödiesicherte sich hier ab 22.30 Uhr weiterhin starke 7,2 Prozent in der Zielgruppe.Erfolglos war in der Samstags-Primetime unterdessen VOX unterwegs, das mit der Dokumentationbei enttäuschenden 4,1 Prozent bei den Jüngeren stecken blieb. 0,88 Millionen Zuschauer fanden sich für die Sendung insgesamt ein, womit es bei allen zu mäßigen vier Prozent reichte. Besser lief es für VOX am Vorabend, wo esundjeweils auf mehr als sieben Prozent in der Zielgruppe schafften.