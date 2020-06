Anja Käumle wird bei Netflix Communications Manager DACH

Köpfe

Netflix holt sich somit eine langjährige Veteranin aus dem Hause UFA ins Boot.

Demnächst hat Netflix in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine neue Verantwortliche in der Position als Communications Manager: Wie der Video-on-Demand-Dienst mitteilt, wird Anja Käumle im August zu Netflix wechseln und in der DACH-Region als Communications Manager dienen. Die geborene Stuttgarterin arbeitete während ihres Studiums der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation (UDK) in der Presseabteilung von Studio Babelsberg. Nach Ihrem Diplom war sie zwei Jahre lang bei der Presse- und Medienagentur Zoom Medienfabrik als Projektmanagerin tätig.Nach ihrer Zeit als Leiterin der UFA Pressestelle für fiktionale Programme und später in der teamWorx-Pressestelle übernahm Anja Käumle 2013 die Leitung der Presseabteilung der UFA Fiction und war dort neben der Unternehmenspresse jährlich für über 40 Produktionen zuständig. Im Januar 2017 übernahm sie letztlich die gesamte externe Kommunikation sowie das Marketing der UFA.Anja Käumle startet ihre Zeit bei Netflix am 17. August 2020. Dort berichtet sie an Henning Dorstewitz, Director Communications DACH & CEE.