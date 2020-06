«M.O.M.  MILF oder Missy?»: joyn reagiert auf Sexismus-Beschwerden

TV-News

Plakate werden zurückgezogen, das Format wird neu betitelt und auch stellenweise neu vertont: joyn reagiert auf negatives Feedback zu «M.O.M. – MILF oder Missy?».

Die Werbekampagne rund um die joyn-Kuppelshowwurde von Anfang an viel kritisiert, und an der Sendung selbst wurde auch nur selten ein gutes Haar gelassen. Und spätestens, als ProSieben ausgerechnet im Werbeumfeld der Anti-Sexismus-Aktion «Männerwelten» der Florida TV einen der «M.O.M. – MILF oder Missy?-Spots gezeigt hat, wurde einem größeren Publikum deutlich, wie fragwürdig die Spots rund um die Sendung sind. Auch Werbeplakate zum Format, auf denen Sprüche wie "Was Altes? Was Junges? Was Neues!" oder "Freitags ist MILF Time." prangen, sorgten für Aufsehen – und das vermehrt im negativen Sinne.Laut der 'FAZ' gingen beim Werberat 111 Beschwerden über die «M.O.M. – MILF oder Missy?»-Werbekampagne ein, zudem verfasste die bayerische Landtagspräsidentin einen Beschwerdebrief an ProSiebenSat.1 und es wurden Online-Petitionen gegen das Format aufgesetzt. Nun zieht joyn Konsequenzen aus dem Gegenwind, den die Sendung erhält: Es werden mit sofortiger Wirkung einige Plakatmotive zur Sendung zurückgezogen. Darüber hinaus verspricht die Plattform, in ihrer Kommunikation bezüglich des Formats auf die Verwendung des durch «American Pie» popularisierten Begriffes "MILF“ zu verzichten. Eine joyn-Sprecherin erklärt Quotenmeter.de auf Anfrage:"Natürlich haben wir uns in den vergangenen Tagen ausführlich mit dem Feedback zu unserer Marketingkampagne zum Format «M.O.M.» beschäftigt. Wir hören die Stimmen der joyn-Community, dass für sie die Plakatkampagne für «M.O.M - Milf oder Missy» etwas zu weit geht." Die Intention hinter dem Format sei es gewesen, Rollenklischees aufzubrechen und sich mit der Thematik 'Altersunterschied in der Beziehung auseinanderzusetzen' – und da dies ein polarisierendes Thema in unserer Gesellschaft sei, habe man sich gezielt für kontroverse Formulierungen entschieden.Von joyn-Seite aus heißt es nun: "Wir verstehen aber, dass der Begriff 'Milf' und die Plakatkampagne für das Format ohne diesen Kontext irreführend sein kann und werden die Marketing-Kommunikation entsprechend anpassen und künftig auf die Verwendung des Wortes 'Milf' verzichten."Daher tauft joyn auch «M.O.M. – MILF oder Missy?» um. Die Sendung heißt nun. Darüber hinaus wird auch die Sendung selbst überarbeitet. "Letzte Woche wurde zudem beschlossen auch an der Sendung, sofern möglich, entsprechende Anpassungen vorzunehmen", versichert uns joyn. Dabei handelt es sich um eine Neuvertonung der Kommentare des Off-Sprechers.