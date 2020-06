Das nächste Trash-Fest: Diese Promis sind beim «Sommmerhaus der Stars» 2020 dabei

TV-News

Die Show wird diesmal nicht in Südeuropa, sondern in Nordrhein-Westfalen umgesetzt.

Bocholt statt Portugal: Wegen Corona wird RTL in den nächsten Tagen die diesjährige-Staffel in Nordrhein-Westfalen aufzeichnen. Handlungsort ist ein Bauernhof. Nun hat der Kölner Sender offiziell bestätigt, welche Promipaare für einige Zeit zusammenleben werden. Annemarie Eilfeld und ihr Schatz Tim sind mit dabei, auch die aus «Goodbye Deutschland» bekannten Tattoo-Liebhaber Caro und Andreas Robens.Drittes Paar der Show sind Denise Kappés und Henning Merten – sie kommt aus dem «Bachelor»-Universum, er ist Influencer. Diana Herold und Michael – sie ist Schauspielerin, er eigentlich recht kamerascheu. Für die RTL-Promisendung macht er eine Ausnahme. Schon aus diversen RTL-Sendungen bekannt ist Georgina Fleur, die an der Sendung mit ihrem Partner Kubilay Özdemir teilnimmt. Auch Fleurs Karriere begann einst beim RTL-Rosenverteiler.Das YouTube-Pärchen Lisha und Lou sowie Martin Bolze alias "Pharo" und seine Frau Michaela Scherer, bekannt als Duo „Die Pharos“ vervollständigen das Teilnehmerfeld. Wie viele Episoden herstellen lässt, ist nicht bekannt. Vergangenes Jahr hatte RTL die Anzahl auf eine Rekordsumme von sieben aufgestockt, gut möglich, dass man heuer noch einmal welche drauf packt. Einen TV-Sendetermin für die neue Staffel der Erfolgsshow gibt es noch nicht.