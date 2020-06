RTL schmeißt «Are You The One?» aus dem Dienstagsprogramm

TV-News

Die von Jan Köppen präsentierte Kuppelsendung «Are You The One?» läuft somit nur noch am Wochenende.

Ursprünglich am Mittwochabend zur Primetime gesendet, dann aufgrund schwacher Quoten in die Dienstagnacht geschoben – und nun wirdauch von diesem Programmplatz verbannt: Die schon länger bei TV Now abrufbare Kuppelsendung mit Jan Köppen fasst im linearen Fernsehen einfach keinen Fuß. Wie RTL bekannt gibt, wird der Kölner Sender mit sofortiger Wirkung immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 0.30 Uhr nicht mehr «Are You The One?» zeigen, sondern schon früher als zuletzt einen Viererpack an Folgen vonausstrahlen.Ab 3.50 Uhr schiebt RTL dann zudem zwei Folgen vonein, bevor ab 5.25 Uhr wieder alles nach lang gehegtem Programmplan abläuft. So ganz aus dem linearen Fernsehen ist «Are You The One?» aber noch nicht verschwunden: Der bisherige Wiederholungsprogrammplatz, Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht, wird nunmehr zum einzigen linearen Slot des Formats.Überraschend ist all das nicht: «Are You The One?» holt Samstag auf Sonntag immerhin mäßige Zahlen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sprangen dagegen magere bis miese Zahlen heraus. Diese Woche standen beispielsweise ab 0.30 Uhr 0,26 Millionen Neugierige ab drei Jahren und 4,6 Prozent Marktanteil auf dem Zettel sowie 5,8 Prozent bei den Umworbenen.