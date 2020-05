In Amerika: HBO Max holt sich «Young Sheldon»

US-Fernsehen

Der Ableger ist nun wieder mit der Mutterserie zusammen.

US-Medienberichten zufolge hat sich der Streamingdienst HBO Max nur wenige Tage nach dem Start weitere wichtige Serienrechte geschnappt: Neben «The Big Bang Theory» wird der Dienst auch dessen Ablegerzum Abruf bereit stellen dürfen. Ein genaues Datum, wann die Folgen rund um den jungen Sheldon bei HBO Max eintreffen, ist aber noch nicht bekannt."Damit Sheldon Cooper sein jüngeres Ich besuchen kann, müsste er die Raumzeit manipulieren. Alles, was man eigentlich braucht, ist HBO Max", sagten die Mitschöpfer der Serie, Chuck Lorre und Steven Molaro, in einer Erklärung. "Wir freuen uns so sehr, dass Young Sheldon auf HBO Max mit seinem zukünftigen Ich wieder vereint sein wird, und wir freuen uns für neue und alte Fans, dass sie zum ersten Mal sowohl «The Big Bang Theory» als auch «Young Sheldon» genießen können."HBO Max-Programmchef Kevin Reilly fügte hinzu: "Wir haben jetzt das Gefühl, dass unser «Big Bang»-Angebot komplett ist. Wir sind so stolz darauf, die Heimat dieser beliebten Franchise zu sein und der Ort, an dem neue und bestehende Fans etwas über die Wurzeln des jungen Sheldon Cooper erfahren können". CBS zeigt natürlich weiterhin die Erstausstrahlungen der Sitcom in Amerika.Auf Deutschland hat dieser Deal keine Auswirkungen. HBO Max wird hierzulande zunächst nicht starten.