US-Präsident kommt bei Kabel Eins Doku groß raus

TV-News

Freitags geht es beim Doku-Sender bald zum die Trump-Dynasty.

Der deutsche Spartensender Kabel Eins Doku wird sich im Laufe des Juni mehrfach mit der Dynasty des amtierenden amerikanischen Präsidenten Donald Trump befassen. Ab dem 12. Juni zeigt der Kanal freitags zur besten Sendezeit die 2019 in den USA hergestellte Doku-Reihe. Folge eins geht zurück bis ins 19. Jahrhundert: Es begann mit dem Klondike-Goldrausch im Jahr 1880, der Frederick Trump zu großem Reichtum verhalf. Auch die darauffolgenden Trump-Generationen hatten ein Händchen für gute Geschäfte und den Aufbau eines Lebens im Wohlstand.Im Original ist dies eine History-Produktion, die auch in Deutschland bei diesem Sender ihre TV-Premier feierte. Gewissermaßen nicht einer bestimmten Ironie entbehrend ist, dass Kabel Eins in seinem Freitags-Programm immer ab 21.45 Uhr dann mit einer Reihe weitermacht, dieheißt. Diese Dokumentation blickt auf die einzige kommunistische Dynastie, mit einer Herrscherfamilie, die seit drei Generationen an der Macht ist. Diese Kim-Dynastie und ihre Familienverhältnisse werden genau beleuchtet; sowie Nordkoreas internationale Beziehungen, welche einen neuen und unvorhersehbaren Wendepunkt erreicht haben.Aktuell läuft freitags um 20.15 Uhr übrigens eine aufwändig umgesetzte US-Dokumentation namens