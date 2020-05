US-Spekulation: Aus für Lincoln Rhyme, mehr von Zoey?

US-Fernsehen

NBC hat sich weiterhin nicht zu seinen Programmplänen der nächsten Saison geäußert. Bald ist aber Deadline.

Das US-Magazinspricht von einer nahenden Deadline, was die Entscheidungen bezüglich Staffelbestellungen bestehender NBC-Serien angeht. Der Comcast-Sender ist als einziger großer Anbieter noch einen Programmplan 20/21 schuldig. Spätestens Anfang Juni müssten Entscheidungen fallen. Einiges ist schon klar – so hatte NBC schon im Winter die «Chicago»-Serien verlängert, auch «New Amsterdam» geht weiter.Extrem auf der Kippe steht die frische Krimiserie «Lincoln Rhyme», die seit dieser Woche auch in Sat.1 zu sehen ist. Trotz halbwegs passabler Zuschauerzahlen willerfahren haben, dass die Chancen auf eine zweite Staffel wohl nicht ganz so gut stehen. Besser sieht es da beiaus – hierzulande läuft dieses Format bei SkyOne.Ob es weitergeht, hängt momentan offenbar an einer Vereinbarung zwischen Studio Lionsgate und NBC. NBC möchte mehr Freiheiten bei der Nutzung der Streamingrechte. Die Kirchenchor-Seriesoll nach 22 Folgen nicht weitergehen. Die Absetzung, deren Bestätigung noch aussteht, ist so gut wie sicher.Wo ist alles vollkommen unklar? Etwa bei der Serie, die keine guten Kritiken bekam. Allerdings: Schon vergangenen Sommer mogelte sich das Format in ein weiteres Jahr – wieso sollte es also auch nicht in diesem Sommer gelingen.